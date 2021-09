Foot - PSG

PSG - Malaise : Herrera fait une nouvelle annonce pour le grand retour de Ramos !

Publié le 19 septembre 2021 à 5h15 par A.M.

Alors que Sergio Ramos n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le PSG, Ander Herrera n'est pas inquiet pour autant.

Blessé depuis son arrivée au PSG, Sergio Ramos n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le PSG et sera toujours absent contre l'OL dimanche. Présent en conférence de presse ce samedi, Mauricio Pochettino s'est montré rassurant : « On ne sait pas exactement quand il sera disponible. Il n'y a pas de date spécifique (de retour). Mais nous sommes optimistes sur le fait qu'il sera bientôt avec nous. Il est bien, il est calme. Il continue sa préparation. Bien sûr il veut jouer. On espère qu'il pourra jouer le plus rapidement possible ». Et au sein du vestiaire du PSG aussi on ne semble pas inquiet.

Ramos va mieux