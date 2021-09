Foot - PSG

PSG - Malaise : Une énorme inquiétude pour Sergio Ramos ? La réponse !

Publié le 17 septembre 2021 à 14h30 par Hadrien Grenier

Alors que de nombreux observateurs se montrent préoccupés par l’état de santé de Sergio Ramos, cette inquiétude est encore loin de gagner le Paris Saint-Germain.

Son arrivée a suscité beaucoup d’attentes. Arrivant au terme de son contrat au Real Madrid sans jamais réussir à trouver un terrain d’entente dans le sens d’une prolongation, Sergio Ramos a choisi de rebondir au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale s’est ainsi attaché ses services dans le cadre d’un transfert libre en lui faisant signer un contrat de deux ans. Ce faisant, l’écurie parisienne voulait que le défenseur espagnol apporte toute son expérience à la défense parisienne et qu’il la consolide un an après le départ de Thiago Silva à Chelsea au terme de son bail. Seulement voilà, pour l’instant, Sergio Ramos n’a pas disputé la moindre minute avec le PSG, la faute à des pépins physiques aux mollets. Selon le dernier point médical paru mardi dernier, le natif de Camas a repris sa préparation individuelle, mais il est encore trop tôt pour l’imaginer être présent dans le groupe contre Lyon ce dimanche ou face à Metz en milieu de semaine prochaine.

« Sergio Ramos est juste follement impatient de jouer »