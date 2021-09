Foot - PSG

PSG - OL : Neymar, chef de file de la révolte parisienne !

Publié le 17 septembre 2021 à 12h34 par La rédaction

Après une première européenne très décevante, le PSG doit réagir en championnat face à l’OL. Et pour sonner la révolte parisienne, Neymar a de grandes chances d’être présent ce dimanche.

La grande première de la MNM a fait plouf. Mbappé, Messi et Neymar ont rendu une triste copie face à Bruges, en Ligue des Champions (1-1). La machine a besoin de se rôder pour répondre aux nombreuses attentes du public face à ce trio de rêve. Et le choc de dimanche, entre le PSG et l’OL, est une occasion parfaite de répondre sur le terrain.

Neymar, le grand retour