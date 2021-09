Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, Pochettino… La terrible sortie de Daniel Riolo !

Publié le 17 septembre 2021 à 0h45 par B.C.

Au lendemain du match nul entre le PSG et le Club Bruges (1-1), Daniel Riolo a tenu un discours alarmant concernant le club de la capitale.

Ce mercredi, le PSG était très attendu sur la pelouse de Bruges (1-1) pour la première du trio Mbappé-Neymar-Messi, mais les hommes de Mauricio Pochettino ont souffert. Malgré cette prestation, l’Argentin a tenu un discours rassurant à l’issue du match, tandis qu'en interne, le PSG demande du temps avant d’être en pleine possession de ses moyens selon les informations de RMC . Mais aux yeux de Daniel Riolo, il y a déjà des raisons de s’inquiéter.

« Empiler les vedettes ? Ça ne fera pas une équipe »