Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar, Mbappé… Déjà un malaise en interne ? La réponse

Publié le 16 septembre 2021 à 20h10 par B.C.

Malgré son dernier mercato XXL, le PSG a rencontré de grandes difficultés sur la pelouse de Bruges (1-1) ce mercredi. Néanmoins, on se veut rassurant au sein du club de la capitale.

Pour la première de la saison, Mauricio Pochettino décidait ce mercredi d’aligner Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar sur le front de l’attaque pour affronter Bruges en ouverture de la Ligue des champions, mais la déception a été aussi grande que l’attente puisque les trois joueurs se sont montrés en difficulté. De son côté, Georginio Wijnaldum a également eu du mal dans l'entrejeu tandis qu’Achraf Hakimi n’a pas convaincu sur son côté droit malgré son excellent début de saison avec le PSG. Une prestation collective qui a inquiété les supporters parisiens, mais en interne, on se montre rassurant.

Après son mercato XXL, le PSG demande de la patience