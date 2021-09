Foot - PSG

PSG - Clash : Daniel Riolo fracasse totalement Neymar !

Publié le 16 septembre 2021 à 21h45 par A.M.

Après le match nul concédé par le PSG à Bruges (1-1), Daniel Riolo a dressé un constat accablant sur la situation de Neymar.

Mercredi soir, tout le monde s'attendait à une démonstration du PSG. Et pour cause, sur la pelouse de Bruges, le club de la capitale alignait pour la première fois le trio offensif qui fait rêver toute l'Europe. En effet, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar étaient alignés d'entrée, mais cela n'a pas suffi pour permettre au PSG de s'imposer (1-1). Et si Kylian Mbappé, sorti sur blessure, a délivré une passe décisive pour Ander Herrera et que Lionel Messi s'est procuré des occasions et a créé du danger, ce n'est pas du tout le cas de Neymar, totalement absent des débats. Une situation qui pousse Daniel Riolo à dresser un constat accablant sur le numéro 10 du PSG.

«Est-ce que Neymar peut rejouer au foot ?»