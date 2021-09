Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès et Daniel Riolo se lâchent sur Pochettino !

Publié le 19 septembre 2021 à 13h15 par T.M.

Malgré les nombreuses stars présentes, le jeu du PSG laisse encore à désirer. Et pour cela, Mauricio Pochettino est pointé du doigt, s’attirant de nombreuses critiques.

Quel est aujourd’hui le point faible du PSG ? Sur le terrain, les stars sont présentes à tous les postes. Suite au dernier mercato estival XXL opéré par Leonardo, les choix sont multiples et la qualité exceptionnelle. Toutefois, malgré tous ces ingrédients, Mauricio Pochettino n’arrive pas à trouver la bonne recette. Alors que les prestations du PSG laissent souvent à désirer, c’est l’Argentin qui est désigné comme le fautif. Serait-il alors le maillon faible du club de la capitale ?

« A l’image de son attitude et de son coaching »