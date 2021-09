Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce proche du clan Mbappé monte au créneau face aux critiques !

Publié le 19 septembre 2021 à 11h10 par T.M.

Alors que les critiques sont nombreuses à l’égard de Kylian Mbappé malgré son talent, le joueur du PSG peut néanmoins compter sur certains soutiens.

A 21 ans, Kylian Mbappé fait déjà partie aujourd’hui du gratin mondial. D’ailleurs, le joueur du PSG est appelé dans quelques mois à devenir le meilleur joueur du monde et ainsi à succéder à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Toutefois, comme chaque fois, il y a le revers de la médaille et pour Mbappé, cela équivaut à de nombreuses critiques. C’est notamment le cas concernant son niveau de jeu ou encore son comportement. Le champion du monde a-t-il pris la grosse tête comme certains le disent ?

« C’est faux »