PSG - Malaise : Ce gros problème de Pochettino est loin d’être résolu !

Publié le 17 septembre 2021 à 5h00 par T.M.

Depuis l’arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG, la hiérarchie des gardiens avec Keylor Navas fait énormément parler. Et cela ne devrait pas s’arrêter de sitôt.

En 2019, le PSG a réalisé un gros coup en allant chercher Keylor Navas au Real Madrid. Le Costaricien a régler les problèmes de gardien dans la capitale, mais cet été, les Parisiens se sont rajoutés un problème avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Si Leonardo a sauté sur l’occasion pour récupérer l’Italien librement, ce renfort pose la question de la hiérarchie des gardiens au PSG. Qui doit être le numéro 1 entre Navas et Donnarumma ? Pour le moment, c’est l’ancien du Real Madrid qui semble partir avec de l’avance, mais rien ne semble être acté.

« On verra match après match »