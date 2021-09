Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ça se précise pour la vente à 100M€ de l’ASSE !

Publié le 19 septembre 2021 à 10h10 par T.M.

Depuis plusieurs mois maintenant, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo cherchent un repreneur pour l’ASSE. Cela pourrait prochainement être chose faite.

Un nouveau chapitre devrait prochainement débuter à l’ASSE. En effet, à la tête du club stéphanois depuis 2004, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer veulent désormais passer à autre chose. Ainsi, il y a quelques mois maintenant, les deux hommes forts des Verts ont décidé de mettre en vente l’ASSE et de trouver un nouvel investisseur pour prendre le relais. Le temps passe et pour le moment, rien n’est encore acté. Néanmoins, selon les derniers échos, la vente de l’ASSE pourrait bien être en très bonne voie.

L’ASSE sous pavillon cambodgien ?