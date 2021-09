Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette nouvelle bombe sur la vente de l'ASSE !

Publié le 18 septembre 2021 à 23h00 par D.M.

Norodom Ravichak aurait offert la somme de 100M€ pour tenter de racheter l'ASSE. Une offre inespérée pour les dirigeants stéphanois, qui pourraient entamer des discussions avec le Prince héritier du Cambodge.

Et si le feuilleton sur la vente de l’ASSE touchait à sa fin ? Interrogé sur le processus, Roland Romeyer espère boucler ce dossier avant la fin du mois de janvier : « Le problème avec la vente du club c’est que ce n’est pas une épicerie… On a annoncé au mois d’avril, les deux actionnaires, qu’on vendait le club pour un problème de succession et pour permettre au club de peut-être un jour rivaliser avec ceux qui sont très riches (…) On va y arriver, je souhaiterais que ça se fasse avant la fin de cette première partie de saison ». Mandaté par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux dirigeants de l’ASSE, le cabinet KPMG a pour mission de « sélectionner le meilleur actionnaire ». Mais ces dernières heures, une offre inattendue est arrivée dans les bureaux du club. Une proposition, qui pourrait bien relancer ce dossier.

Un prince cambodgien relance la vente de l'ASSE