Mercato - Barcelone : Laporta a tenté une opération colossale avec Griezmann !

Publié le 18 septembre 2021 à 21h30 par D.M.

Le FC Barcelone aurait tenté de conclure un échange entre Antoine Griezmann et Joao Felix. Mais la direction de l'Atlético a refusé de libérer l'international portugais.

Le FC Barcelone avait tenté, tout au long du mois d’août, d’alléger sa masse salariale en vendant plusieurs joueurs. Doté d’un gros salaire, Antoine Griezmann était tout désigné. Loin de faire l’unanimité au sein de la formation blaugrana , l’international français a été poussé vers la sortie. Finalement, le FC Barcelone est parvenu à se séparer de lui en toute fin de mercato de l’estival. Deux ans après son départ, Griezmann est retourné à l’Atlético sous la forme d’un prêt de deux saisons. Mais les dirigeants catalans ont tenté, tout d'abord, de conclure un échange.

Le Barça a tenté un échange Griezmann/Felix