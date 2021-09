Foot - Mercato

Mercato : L'étonnante sortie de Simeone sur le retour de Griezmann !

Publié le 18 septembre 2021 à 1h30 par D.M.

Alors que l'Atlético recevra l'Athletic Bilbao ce samedi, Antoine Griezmann pourrait recevoir un accueil mouvementé de la part du public du Wanda Metropolitano. Présent en conférence de presse, Diego Simeone a refusé de se prononcer clairement sur ce sujet.

Après un passage compliqué au FC Barcelone, Antoine Griezmann a pris la décision de retourner à l’Atlético, deux ans après son départ. Un départ que les supporters madrilènes n’ont toujours pas digéré. Pour son retour au Wanda Metropolitano ce mercredi face à Porto en Ligue des champions, l’international français a été sifflé par une grande partie du public. A la sortie d’un entraînement, un supporter aurait même demandé à Joao Felix de blesser Griezmann. « Tu dois avoir plus de respect pour Griezmann » a lâché l’international portugais. Face à l’Athletic Bilbao ce samedi, Griezmann pourrait, de nouveau, être conspué. Présent en conférence de presse ce vendredi, Diego Simeone a été interrogé sur ce sujet.

Simeone botte en touche