Mercato - Barcelone : Laporta sait à quoi s’en tenir pour cette pépite étrangère !

Publié le 18 septembre 2021 à 0h00 par La rédaction

Devant se renforcer lors du mercato d’hiver, le FC Barcelone a ciblé le profil de Karim Adeyemi. Le club catalan devra surement débourser une belle somme d'argent pour s’attacher les services de l’attaquant allemand.

Le FC Barcelone devrait se montrer très actif durant la prochaine fenêtre de transferts, en janvier. En effet, le club catalan n’a toujours pas récupéré Ansu Fati, qui tarde à revenir à 100% de ses capacités. Et a vu son infirmerie encore plus se remplir avec Ousmane Dembele et plus récemment Martin Braithwaite qui devrait être éloigné des terrains entre 3 et 4 mois. Le Barça va donc devoir se renforcer sur le front de l’attaque pour pouvoir être compétitif sur tous les tableaux.

Karim Adeyemi serait évalué à 20M€