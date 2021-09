Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Erling Haaland !

Publié le 18 septembre 2021 à 0h15 par D.M.

Le Borussia Dortmund s'attendrait à perdre Erling Haaland à la fin de la saison. Le club allemand chercherait son remplaçant et aurait notamment ciblé Timo Werner, sous contrat avec Chelsea.

Alors que la clause libératoire, présente dans son contrat et fixée à 75M€, entrera en vigueur l’été prochain, Erling Haaland devrait être au centre des attentions. Performant sous les couleurs du Borussia Dormtund, l’attaquant norvégien aurait de grandes chances de rejoindre un club huppé en 2022. Plusieurs équipes surveilleraient de près sa situation à l’instar du PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 25 août dernier, Haaland est la priorité de Leonardo en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Le BVB prépare la succession d'Haaland