Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme sortie de Klopp sur l'avenir de Salah !

Publié le 17 septembre 2021 à 22h45 par D.M.

Il y a quelques semaines, la presse anglaise avait relancé la piste Mohamed Salah au PSG. Ce vendredi, Jürgen Klopp a fait le point sur l'avenir de l'attaquant égyptien.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité durant le mois d’août, le PSG s’est préparé à toutes les éventualités et notamment à celle de perdre Kylian Mbappé. Pour le remplacer, le club parisien avait pensé à Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Erling Haaland (Borussia Dortmund). Plus tôt, le Parisien avait évoqué aussi la piste Mohamed Salah, sous contrat jusqu’en 2023 avec Liverpool. Un intérêt évoqué récemment par The Mirror. Selon le média anglais, les Reds soupçonnent le PSG de jouer un rôle dans les négociations compliquées, au sujet d’une prolongation, avec Salah.

« Il n'y a rien à dire à ce sujet »