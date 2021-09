Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un club de Ligue 1 voulait aussi Saliba, mais…

Publié le 19 septembre 2021 à 6h00 par T.M.

Cet été, William Saliba a posé ses valises à l’OM. Prêté par Arsenal, le Français aurait toutefois pu faire son retour du côté de l’OGC Nice.

Les recrues ont été nombreuses à l’OM lors de ce mercato estival. Pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria est notamment allé piocher en Angleterre, à Arsenal. En effet, pas dans les plans de Mikel Arteta, William Saliba a été prêté à l’OM, son 3ème club en Ligue 1 après l’ASSE, où il a été formé, et l’OGC Nice, où il était prêté la saison dernière. Et comme révélé par Julien Fournier ce samedi, l’histoire aurait très bien pu continuer entre Saliba et les Aiglons.

« Saliba nous a échappé. Mais… »