Mercato - Barcelone : Dani Alves a reçu une offre improbable… en Ligue 1 !

Publié le 18 novembre 2021 à 16h00 par G.d.S.S.

Arrivé libre au FC Barcelone cette semaine, Dani Alves a donc retrouvé un challenge dans son club de cœur. Mais le latéral droit brésilien aurait également pu venir se relancer en Ligue 1…

Présenté mercredi en conférence de presse pour son grand retour au FC Barcelone, Dani Alves (38 ans) a livré les coulisses de ce choix : « J'ai eu des réunions et quand j'ai su que Xavi allait s'en occuper, je me suis dit que Xavi savait ce que je pouvais faire. C'est là que mes chances de retour ont augmenté (…) Je lui ai dit : "C'est le Barça et si le Barça a besoin de moi, je ne veux rien savoir d'autre. Si je dois jouer gratuitement, je jouerai gratuitement », a confié le latéral droit brésilien, qui était libre depuis son départ de Sao Paulo en septembre dernier. Et le Barça n’était d’ailleurs pas son unique opportunité sur le marché…

Alves contacté pour un challenge en France