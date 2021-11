Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une solution trouvée pour le recrutement de Xavi ?

Publié le 18 novembre 2021 à 15h00 par A.C.

Le FC Barcelone traverse une des pires crises de son histoire et se retrouve notamment bloqué sur le marché des transferts. Une solution pourrait toutefois être trouvée...

A peine arrivé, Xavi a affiché des grandes ambitions, annonçant clairement vouloir redorer le blason du FC Barcelone. Cela passera forcément par le mercato... or il n’y a plus un sou dans les caisses pour recruter ! « Le recrutement hivernal ? La réalité est qu'aujourd'hui, nous pouvons inscrire Xavi et son staff, mais après il ne nous reste plus rien » a récemment annoncé Mateu Alemany, directeur du football au Barça. « S'il y a des départs, nous aurons plus de marge vis-à-vis du fair-play financier. Il reste un mois et demi (avant le mercato hivernal) et nous travaillons sur différentes situations, mais à ce jour, il n'y a aucune possibilité ». Pourtant, il y a plusieurs dossiers chauds sur le feu, comme Raheem Sterling ou encore Karim Adeyemi.

Le Barça voudrait baisser le salaire de ses indésirables