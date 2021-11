Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti lance les hostilités pour un ancien de l'ASSE !

Publié le 18 novembre 2021 à 11h00 par D.M.

A la recherche d'un défenseur central, le Real Madrid aurait entamé des discussions avec l'entourage de Wesley Fofana, sous contrat jusqu'en 2025 avec Leicester.

Aujourd’hui à Leicester, Wesley Fofana ne compte pas s’éterniser au sein du club anglais. Agé de 20 ans, le défenseur central a de grands rêves, notamment celui de rejoindre un top club européen. Interrogé sur ses ambitions lors d’un space organisé sur Twitter par Actu Foot , Wesley Fofana, natif de Marseille, n’a pas caché son envie d’évoluer un jour pour l’OM, mais aussi pour le Real Madrid : « Un club qui me fait rêver ? Il y a Marseille, le Real Madrid, le Barça. En Premier League, il y a Chelsea, United, City... Mais il faut travailler pour réaliser ses rêves. Par le travail, on peut tout réussir. » Et le Real Madrid serait prêt à l’accueillir.

Le Real Madrid lance les grandes manœuvres dans le dossier Fofana