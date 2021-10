Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette énorme bombe lâchée sur le départ de Wesley Fofana !

Publié le 20 octobre 2021 à 10h10 par Th.B.

Travaillant à la direction générale de l’ASSE au moment du départ de Wesley Fofana, Xavier Thuilot a révélé que sans ce transfert, le club stéphanois n’existerait plus à ce jour.

À la toute fin du mercato estival de 2020, Wesley Fofana a remporté son bras de fer avec Claude Puel et ses anciens dirigeants à l’ASSE en obtenant gain de cause et en signant un contrat à Leicester City, une opportunité que l’international espoirs ne pouvait pas manquer comme le défenseur français l’a confié à plusieurs reprises. Un départ qui a fait beaucoup parler en raison de la réticence de Claude Puel de le laisser partir et les répercussions de ses velléités de départ auprès des supporters des Verts. Ex-directeur général de l’ASSE, démis de ses fonctions en janvier 2021, Xavier Thuilot a lâché un énorme aveu sur la vente de Fofana, qui s’est élevée à plus de 40M€, sans laquelle le club stéphanois aurait coulé.

« Sans vendre Fofana, le club aurait disparu »