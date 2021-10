Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema évoque une étonnante option pour son avenir !

Publié le 20 octobre 2021 à 8h30 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2023 avec le Real Madrid, Karim Benzema a été interrogé sur la suite de sa carrière et notamment sur un possible départ en MLS.

Alors qu’il traverse la période la plus faste de sa carrière à l’âge de 33 ans, Karim Benzema a fait le point sur la suite de sa carrière. « Je prends année par année. Tant que j'ai cette envie, cette joie, et que j'aime le football, je continue. Je ne regarde pas l'âge ou ce qui se passe. Tout dépend de ce que je ressens physiquement. Je ne forcerai jamais les choses. J'ai 33 ans ; je vais en avoir 34 en décembre. Je continue à jouer, je me sens de mieux en mieux, donc je dois continuer. Et en profiter au maximum » a confié l’attaquant lors d’un entretien accordé à ESPN . Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Real Madrid, Benzema n’entend pas se retirer tout de suite des terrains, mais pourrait-il terminer sa carrière en MLS ?

« Pour l'instant, je suis à Madrid »