Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grosse précision sur la prolongation de Benzema !

Publié le 17 octobre 2021 à 16h00 par H.G.

Alors qu’il a prolongé son contrat au Real Madrid cet été, tout indique que Karim Benzema est un joueur sur lequel compte énormément le club madrilène.

Présent depuis 2009 dans l’effectif du Real Madrid, Karim Benzema s’est progressivement imposé comme un cadre du club de la capitale espagnole avant d'en devenir le leader offensif à la suite du départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus en 2018. Et bien qu’il soit désormais âgé de 33 ans, l’écurie madrilène compte toujours autant sur lui, preuve en est le fait qu’il ait prolongé son contrat d’un an il y a maintenant plusieurs semaines jusqu’en 2023. Et visiblement, la direction du Real Madrid voulait boucler au plus vite ce dossier à l’époque.

Le Real Madrid voulait montrer sa confiance à Karim Benzema