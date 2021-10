Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'Arabie Saoudite pourrait plomber la succession de Mbappé !

Publié le 17 octobre 2021 à 15h45 par A.M.

Alors que Dusan Vlahovic fait partie des pistes étudiées par le PSG dans le cas où Kylian Mbappé venait à quitter le club, Newcastle serait entré dans la course.

L'été prochain, le PSG pourrait bien être contraint de se lancer dans un énorme chantier, à savoir la succession de Kylian Mbappé. En effet, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain, et le Real Madrid fera le forcing afin de tenter de le recruter libre en fin de saison. Face à cette menace, le PSG multiplie les pistes offensives afin d'anticiper un éventuel départ de Kylian Mbappé. Et Dusan Vlahovic en ferait partie.

Newcastle également dans le coup pour Vlahovic ?