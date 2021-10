Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup dur pour la succession de Kylian Mbappé !

Publié le 17 octobre 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 17 octobre 2021 à 8h16

Convoité par le PSG afin de succéder à Kylian Mbappé, Mohamed Salah aurait lancé les discussions avec Liverpool afin d'étendre son bail qui court actuellement jusqu'en juin 2023.

L'avenir de Kylian Mbappé s'inscrit toujours en pointillés du côté du PSG. Et pour, après avoir admis qu'il avait réclamé son départ cet été afin de rejoindre le Real Madrid, l'attaquant français n'a toujours pas prolongé son bail qui s'achève en juin prochain. Par conséquent, un départ libre à l'issue de la saison est bel et bien à craindre pour le PSG qui a d'ores et déjà activé plusieurs pistes pour remplacer Kylian Mbappé à l'image notamment de Mohamed Salah.

Liverpool accélère pour la prolongation de Salah