Mercato - PSG : Enfin une ouverture avec Kylian Mbappé ?

Publié le 17 octobre 2021 à 7h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé refuse de prolonger pour rejoindre le Real Madrid. Alors que son numéro 7 vient d'envoyer un message fort au club parisien, Leonardo pourrait avoir une brèche à exploiter pour lui faire changer d'avis. Analyse.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé a paraphé un contrat de cinq saisons sans jamais le renouveler. S'il ne prolonge pas très vite, le champion du monde français va quitter Paris le 1er juillet. Déterminé à renouveler le contrat de Kylian Mbappé, le PSG tente le tout pour le tout pour le convaincre. Toutefois, le numéro 7 parisien refuse toujours de parapher un nouveau bail car il veut rejoindre le Real Madrid. Pour faire plier Kylian Mbappé, le PSG pourrait compter sur d'autres acteurs importants : Mauricio Pochettino et les supporters du Parc des Princes. En effet, comme l'a précisé Cuatro , le coach du PSG aurait sorti Kylian Mbappé à la fin du match face à Angers pour qu'il puisse bénéficier d'une très belle ovation du public parisien ce vendredi soir. Une stratégie pour que le Français se sente encore plus chez lui à Paris et qu'il commence à penser à prolonger. Et alors qu'il s'est réconcilié avec les supporters du PSG, Kylian Mbappé semble avoir laissé une porte ouverte à son club.

Une opération séduction qui commence à fonctionner avec Kylian Mbappé ?