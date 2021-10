Foot - PSG

PSG : Mbappé envoie un message fort sur ses ambitions avec Paris !

Publié le 16 octobre 2021 à 21h15 par A.D.

Malgré un faux-départ vers le Real Madrid lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé reste concentré sur ses objectifs avec le PSG cette saison. Sur les réseaux sociaux, le numéro 7 parisien a d'ailleurs envoyé un message très fort sur ses ambitions avec son club.

Lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé aurait pu quitter le PSG et signer au Real Madrid. Comme l'a reconnu le Français, il a demandé à sa direction de le laisser partir cet été pour éviter un départ libre et gratuit le 1er juillet. Finalement retenu par le PSG cet été, Kylian Mbappé n'a aucun remord et n'a pas levé le pied un seul instant sur les terrains de Ligue 1 ou en Ligue des Champions avec le club parisien cette saison. D'ailleurs, l'ancien de l'AS Monaco compte bien tout rafler pour sa dernière année d'engagement avec le PSG.

«Toujours faim de plus, merci le PSG»