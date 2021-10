Foot - PSG

PSG - Malaise : Nouvelle révélation de taille sur le cas Sergio Ramos !

Publié le 15 octobre 2021 à 9h45 par B.C.

Alors que l’absence de Sergio Ramos se fait durer, de quoi susciter l’inquiétude, on se montre rassurant en Espagne concernant l’état de l’ancien capitaine du Real Madrid.

Une fois encore, Sergio Ramos ne figure pas dans le groupe de Mauricio Pochettino pour la prochaine rencontre de Ligue 1, face à Angers ce vendredi. Recruté par le PSG cet été, le défenseur de 35 ans n’a toujours pas eu l’occasion d’effectuer ses débuts avec l’écurie parisienne à cause de son état physique, et plus particulièrement de son genou, ce qui commence à susciter une grande inquiétude dans la capitale. Alors que certains témoignages laissent craindre le pire concernant l’avenir de Sergio Ramos au PSG, Juanfe Sainz, journaliste pour l’émission El Chiringuito , se montre plus rassurant.

Pas de nouvelle blessure pour Sergio Ramos