Mercato - PSG : Faut-il déjà regretter le recrutement de Sergio Ramos ?

Publié le 15 octobre 2021 à 8h00 par La rédaction

Recruté libre cet été en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le PSG et son retour à la compétition a encore été reporté. De quoi faire regretter son arrivée ?

Par le biais d'un communiqué, le PSG a de nouveau annoncé une mauvaise nouvelle pour Sergio Ramos qui « va continuer les entraînements individualisés sous contrôle des staff médical et performance encore 10 jours dans l’objectif du retour à l’entraînement collectif . » Absent depuis le début de saison, le défenseur espagnol n'a toujours pas disputé la moindre minute sous les couleurs parisiennes, et il faudra donc attendre au moins une dizaine de jours supplémentaires puisque Sergio Ramos ratera donc les trois prochaines rencontres du PSG, contre Angers, Leipzig et l'OM. Au mieux, l'ancien capitaine du Real Madrid pourrait donc être à disposition de Mauricio Pochettino le 29 octobre contre le LOSC, soit quasiment quatre mois après son arrivée. De quoi laisser des regrets au PSG d'avoir sauté sur l'occasion ?

Grosse inquiétude pour Ramos ?