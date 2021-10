Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme aveu de Laporta sur la signature de Lionel Messi !

Publié le 15 octobre 2021 à 19h15 par A.D.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi n'a pas pu prolonger avec le FC Barcelone. Alors que La Pulga s'est engagée librement et gratuitement en faveur du PSG, Joan Laporta a confié qu'il n'avait toujours pas digéré son départ.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi a continué à négocier avec le club catalan lorsqu'il était libre de tout contrat cet été. Et malgré plusieurs semaines supplémentaires de négociations, les deux parties ne sont pas parvenues à trouver une solution. Ce qui a profité au PSG. En effet, le club de la capitale a sauté sur l'occasion et a bouclé la signature de Lionel Messi en seulement quelques jours. Interrogé par Sport.es , Joan Laporta a reconnu que le départ de La Pulga était une énorme plaie qui n'était pas encore refermée.

«La chose la plus douloureuse a été le départ de Leo Messi»