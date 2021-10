Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça met un coup de pression sur Ansu Fati, mais…

Publié le 15 octobre 2021 à 6h30 par Th.B.

Ayant vu son compère Pedri prolonger son contrat au FC Barcelone ce jeudi, Ansu Fati ne répondrait pas favorablement à l’ultimatum de son président Joan Laporta concernant sa décision finale. Explications.

Ce jeudi, après des semaines de discussions et de ce fait, de spéculations, le FC Barcelone a annoncé la prolongation de contrat de Pedri. Le jeune international espagnol de 18 ans est à présent lié au Barça jusqu’en juin 2026 et dispose d’une clause libératoire fixée à 1Md€, rien que ça. Président du FC Barcelone, Joan Laporta compterait continuer sur cette lancée en bouclant l’opération Ansu Fati d’ici dimanche avant l’Assemblée générale du FC Barcelone. C’est du moins l’information communiquée par Mundo Deportivo ces dernières heures.

Ansu Fati refuserait de sceller son avenir avant la date butoir fixée par Joan Laporta !