Mercato - Barcelone : L'annonce fracassante d'Ansu Fati sur son avenir !

Publié le 14 octobre 2021 à 18h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le FC Barcelone, Ansu Fati devrait prolonger très bientôt. Lors d'une réunion avec Mino Raiola et son entourage, le crack de 18 ans aurait fait clairement savoir qu'il n'avait d'yeux que pour le Barça.

Formé à la Masia du FC Barcelone, Ansu Fati a explosé aux yeux du monde lors de la dernière saison. Toutefois, le Barça va devoir très vite régler son cas s'il ne veut pas risquer de le voir partir dans un avenir très proche. En effet, Ansu Fati est engagé jusqu'au 30 juin avec le FC Barcelone et pourrait prendre le large librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici là. Mais heureusement pour Joan Laporta et le club catalan, Ansu Fati n'aurait pas du tout l'intention de faire ses valises de si tôt.

«Seulement le Barça»