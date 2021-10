Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir d'Ousmane Dembélé ?

Publié le 14 octobre 2021 à 8h30 par D.M.

A en croire la presse espagnole, Ousmane Dembélé aurait annoncé à ses dirigeants qu'il souhaitait poursuivre sa carrière au FC Barcelone. Mais Newcastle suivrait sa situation et pourrait le convaincre de rejoindre la Premier League.

Le FC Barcelone voit le bout du tunnel dans plusieurs dossiers. En effet, le club catalan devrait officialiser dans les prochains jours les contrats de Pedri et d’Ansu Fati. Prochainement, Joan Laporta espère aussi sceller l’avenir d’Ousmane Dembélé, lié contractuellement au FC Barcelone jusqu’à la fin de la saison. Selon les informations de la Cadena Ser, l’international français aurait fait part à ses dirigeants de son désir de poursuivre sa carrière au sein de la formation blaugrana et de prolonger son contrat.

Newcastle attentif à la situation de Dembélé