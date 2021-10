Foot - Mercato - PSG

PSG - Malaise : Une sanction est réclamée contre Neymar !

Publié le 14 octobre 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que les propos de Neymar concernant la sélection brésilienne ne cessent d'être commentés, Jérôme Rothen estime que le PSG ne doit pas lui verser sa prime d'éthique.

Dans une interview accordée à DAZN , Neymar a fait le point sur sa situation avec la sélection brésilienne, estimant que ce serait probablement sa dernière Coupe du monde en 2022 : « Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je ne sais pas si j’ai encore assez de force spirituelle pour continuer à jouer au football ». Des propos qui ont également jeté un froid sur son avenir au PSG alors qu'il a récemment prolongé son contrat. Et cela n'a pas du tout plu à Jérôme Rothen.

«J’espère que le club ne va pas lui donner la prime d’éthique»