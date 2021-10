Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Transfert, succession… Ça part dans tous les sens dans le feuilleton Haaland !

Publié le 13 octobre 2021 à 11h30 par Th.B.

Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2024, Erling Braut Haaland pourrait quitter le Borussia Dortmund l’été prochain en raison de la clause libératoire fixée à 75M€ dans son bail. Le PSG est prêt à faire de lui le remplaçant de Kylian Mbappé s’il venait à quitter le club comme le10sport.com vous l’a révélé en août. Et les multiples intérêts pour Haaland, dont celui de Manchester City, inciteraient le BvB à préparer la succession du Norvégien avec deux profils clairs.

Comme le10sport.com vous l’a dévoilé en exclusivité le 25 août dernier, le PSG songe à l’option Erling Braut Haaland si Kylian Mbappé venait à quitter le Paris Saint-Germain à l’expiration de son contrat l’été prochain. Que ce soit à L’Équipe ou à RMC Sport , Mbappé a clairement fait savoir qu’il était prêt à plier bagage lors de la dernière intersaison afin de rejoindre le Real Madrid. De quoi ouvrir en grand la porte à la possibilité qu’il décide de troquer la tunique rouge et bleu du PSG pour arborer la blanche du Real Madrid à la fin de la saison. Sous contrat jusqu’en juin 2024 au Borussia Dortmund, Haaland dispose d’une clause libératoire fixée à 75M€ dans son bail qui sera d’ailleurs effective à compter de 2022. De quoi laisser présager une bataille royale entre le PSG et bien d’autres clubs. Alors que la presse espagnole affirme régulièrement que le projet du président Florentino Pérez serait de se servir d’une vente d’Eden Hazard pour partiellement financer le transfert d’Erling Braut Haaland, le Real Madrid partirait de trop loin dans la course à la signature du Norvégien selon The Times. Le média britannique a révélé ce mercredi que Manchester City ferait figure de favori dans l’opération Haaland, une affaire qui serait placée tout en haut de la liste prioritaire du club entraîné par Pep Guardiola. Souhaitant ne pas connaître un nouvel échec après celui d’Harry Kane cet été, Manchester City devrait initier les discussions avec son agent Mino Raiola dès le mois de janvier afin de trouver un terrain d’entente pour que le transfert d’Haaland chez les Skyblues ait lieu à la fin de la saison. De plus, Manchester City pourrait compter sur la participation son équipementier Puma qui souhaiterait rallier le Norvégien à sa cause dès lors que son contrat avec Nike prendra fin au début de l’année civile d’après The Times.

Témoignant des intérêts insistants de City et du PSG, le BvB songerait à Haller pour l’après-Haller…

Les relations entre son père Alf-Inge et Manchester City faciliteraient même la tâche du club mancunien pour le transfert d’Haaland. Au point de pousser le Borussia Dortmund à faire une croix sur son serial buteur ? À en croire les différentes informations circulant en Allemagne depuis quelques jours, la direction du BvB semblerait s’attendre au départ inéluctable d’Erling Braut Haaland au PSG ou ailleurs. Et ce n’est pas Sport BILD qui dira le contraire. Ce mercredi, le média allemand a révélé que le comité de direction du Borussia garderait un oeil sur la première année explosive de Sebastien Haller à l’Ajax Amsterdam, arrivé en janvier dernier. Et dans l’éventualité d’un départ d’Haaland, le BvB serait emballé par le profil de l’international ivoirien. Entraîneur de l’Ajax, Erik ten Hag a cependant tenu à avertir le Borussia Dortmund que son attaquant ne serait pas facilement accessible. « Je ne connais pas les plans de Dortmund. Avec la classe de Sébastien, je n'exclus pas qu'il soit intéressant pour le BVB. Ce que je peux dire : Il serait très cher ». a ainsi confié Ten Hag à l’occasion d’un entretien accordé à Sport BILD.

…et aurait une belle carte à jouer pour Karim Adeyemi !