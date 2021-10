Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare un coup légendaire avec Paul Pogba !

Publié le 13 octobre 2021 à 9h10 par B.C.

Lié jusqu’en juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba reste dans le viseur du PSG, mais le Real Madrid aurait également l’intention de profiter de la situation contractuelle du Français pour frapper fort lors du prochain mercato estival.

Annoncé sur le départ depuis de longs mois, Paul Pogba est finalement resté à Manchester United lors du dernier mercato estival, et une prolongation ne serait désormais plus à écarter pour l’international français, engagé jusqu’en juin 2022. En attendant un éventuel accord entre les deux parties, les prétendants se bousculent pour tenter leur chance avec Paul Pogba. Le PSG et la Juventus sont notamment annoncés sur les traces du champion du monde tricolore, tout comme le Real Madrid, qui aurait décidé de passer à la vitesse supérieure.

Paul Pogba vers le Real Madrid en 2022 ?