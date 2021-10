Foot - Mercato - PSG

Mercato : Real Madrid, Mbappé... Le PSG peut-il inverser la tendance ?

Publié le 13 octobre 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé semble se diriger vers un départ libre pour le Real Madrid, le PSG va-t-il réussir à inverser la tendance en prolongeant son attaquant ?

L'avenir de Kylian Mbappé ne cesse de faire parler et ce feuilleton semble interminable. Dernière épisode en date, la sortie de l'attaquant français qui assure avoir demandé son départ cet été afin de rejoindre le Real Madrid. Une déclaration qui a fait l'effet d'une bombe et qui ne semble plus laisser de place aux doutes concernant l'avenir de Kylian Mbappé au PSG. Toutefois, Fayza Lamari, la mère de l'ancien Monégasque, a rebondi en ne fermant aucune porte. « On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J’ai même eu Leonardo hier soir (ce lundi). Après est-ce qu’on arrivera à une issue ? Une chose est sûre : il se donnera à fond jusqu’au bout pour gagner la Ligue des champions. Kylian a besoin d’être épanoui. S’il est malheureux, il est capable de vous dire : "J’arrête ma carrière". Et il nous le dit souvent d’ailleurs (sourire). Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain », assurait-elle au Parisien . Mais le PSG va-t-il inverser la tendance ?

Un rebondissement toujours possible ?