Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Haaland... Raiola pourrait torpiller les plans de Leonardo !

Publié le 13 octobre 2021 à 17h10 par A.C.

Proche de Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, Mino Raiola pourrait faire affaires avec un autre gros club européen l’été prochain.

Cet été, Leonardo a su profiter de sa proximité avec Mino Raiola, un agent qu’il ne connait que trop bien. Les deux ont notamment bouclé l'un des plus gros coups du mercato, avec Gianluigi Donnarumma. En Italie, plusieurs sources assurent que Raiola aurait tout fait pour convaincre son protégé de ne pas prolonger avec l’AC Milan, afin de rejoindre libre le PSG. Cela ne devrait pas s’arrêter là, puisque Leonardo s’intéresse à d’autres joueurs de l’écurie Raiola, notamment Paul Pogba et Erling Haaland.

Pérez veut se rapprocher de Raiola