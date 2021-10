Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland… Le plan colossal de Florentino Pérez pour 2022 !

Publié le 13 octobre 2021 à 13h00 par B.C.

Cet été, le Real Madrid rêve de faire coup double en s’attachant les services de Kylian Mbappé et Erling Haaland. Et Florentino Pérez aurait déjà tout prévu pour parvenir à ses fins.

L’été 2022 promet d’être agité au Real Madrid. Après s’être montré calme sur le marché des transferts ces deux dernières années, Florentino Pérez rêve de mettre la main sur Kylian Mbappé et Erling Haaland. Le Français est actuellement dans sa dernière année de contrat avec le PSG et souhaitait déjà rejoindre le Real Madrid en août dernier comme il l’a récemment confirmé. Son arrivée chez les Merengue semble donc inéluctable à terme, tandis que l’attaquant du Borussia Dortmund donnerait lui aussi sa priorité à la Casa Blanca , bien que son contrat court jusqu’en juin 2024. Le Real Madrid apparaît donc comme le grand favori dans ce dossier, même si Florentino Pérez doit encore trouver un moyen de financer ces opérations.

Le Real Madrid a son plan pour Mbappé et Haaland