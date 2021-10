Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’embarquerait dans une galère pour Haaland…

Publié le 13 octobre 2021 à 12h45 par Th.B.

Impliqué dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, le PSG ne pourrait échapper à une bataille à trois avec les deux clubs de Manchester. Et à United, malgré le recrutement de Cristiano Ronaldo, le dossier Haaland resterait bouillant !

Malgré les déclarations de Leonardo que ce soit pour Canal+ à la mi-septembre ou à Trento samedi dans le cadre du Festival dello Sport via lesquelles il soulignait la détermination du PSG de prolonger le contrat de Kylian Mbappé courant jusqu’en juin prochain, un départ en tant qu’agent libre de l’attaquant du PSG serait plus que probable à ce jour. Et le Real Madrid est sa destination préférentielle comme il l’a fait savoir en interview pour L’Équipe la semaine dernière. Pour combler son potentiel départ, le PSG se tournerait vers le Borussia Dortmund et Erling Braut Haaland comme le10sport.com vous le dévoilait à la toute fin du mercato le 25 août dernier. Cependant, la presse anglaise jette un énorme froid ces dernières heures au sujet d’une arrivée d’Haaland au PSG.

Manchester United ne lâcherait rien pour Haaland !