Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent dans ce dossier brûlant du Barça !

Publié le 13 octobre 2021 à 9h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Pedri négocie depuis un bon moment dans le cadre de sa prolongation. Et ce dossier semble sur le point d’être réglé…

Considéré comme l’un des nouveaux grands talents du FC Barcelone, Pedri (18 ans) n’a pas encore fixé pour autant son avenir au Camp Nou. Le contrat du milieu de terrain espagnol arrivera à son terme en juin 2022, et le Barça tente de manœuvrer au mieux avec ses difficultés financières pour parvenir à fixer l’avenir de Pedri. Mais à en croire les dernières tendances, ce dossier semble en très bonne voie pour le club catalan.

Pedri bientôt prolongé à Barcelone