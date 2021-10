Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Mauro Icardi, tout est clair en coulisse !

Publié le 13 octobre 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien qu’il soit annoncé du côté de la Juventus ou plus récemment de Newcastle, Mauro Icardi compterait bien continuer d’honorer son contrat au PSG.

Alors que son temps de jeu n’était déjà pas conséquent la saison dernière, lui qui est régulièrement passé après Kylian Mbappé voire de Moise Kean alors prêté par Everton, Mauro Icardi a vu Lionel Messi débarquait via la plus grande des surprises au début du mois d’août lorsque le FC Barcelone a annoncé son incapacité à renouveler le contrat de sa légende vivante pour des raisons financières. Depuis, Icardi a été lié à la Juventus et plus récemment à Newcastle qui est passé sous pavillon saoudien en milieu de semaine dernière.

Pas d’approche de Newcastle, Icardi veut rester au PSG