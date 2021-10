Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Christophe Galtier a joué un mauvais tour à Longoria !

Publié le 13 octobre 2021 à 4h45 par T.M.

Si Andy Delort était annoncé à l’OM cet été, l’Algérien a finalement posé ses valises à l’OGC Nice… grâce ou à cause de Christophe Galtier.

Cet été, l’une des priorités de l’OM était de trouver un nouvel attaquant afin de venir épauler Arkadiusz Milik. Finalement, personne n’a rejoint l’effectif de Jorge Sampaoli. Pourtant, les pistes étaient nombreuses et le nom d’Andy Delort a notamment circulé sur la Canebière. Ayant un lien particulier avec l’OM, l’Algérien aurait pu être un renfort idéal pour les Phocéens, mais c’est finalement l’OGC Nice qui a accueilli l’ancien joueur de Montpellier. Et dans ce dossier Delort, les Aiglons peuvent notamment remercier Christophe Galtier.

« On parle du numéro 1 en France »