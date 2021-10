Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez est fixé pour l’opération Tchouaméni !

Publié le 12 octobre 2021 à 20h00 par T.M.

Alors que le Real Madrid serait tombé sous le charme d’Aurélien Tchouaméni, l’AS Monaco ne devrait pas lâcher si facilement son talentueux milieu de terrain.

Après avoir recruté Eduardo Camavinga cet été, le Real Madrid regarderait toujours du côté de la Ligue 1 pour étoffer l’effectif de Carlo Ancelotti. Bien évidemment, l’intérêt pour Kylian Mbappé n’est plus à démontrer aujourd’hui, mais d’autres joueurs présents dans l’Hexagone intéresseraient Florentino Pérez. Selon les dernières informations de Marca , cela serait notamment le cas d’Aurélien Tchouaméni. A 21 ans, le milieu de terrain fait forte impression avec l’AS Monaco et l’équipe de France. Et le Real Madrid verrait en Tchouaméni le successeur de Casemiro dans l’entrejeu.

Tchouaméni ? C’est 60M€ !