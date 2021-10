Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une énorme bataille attend Ancelotti pour ce joueur de Ligue 1 !

Publié le 12 octobre 2021 à 10h10 par T.M.

Alors que le Real Madrid ferait les yeux doux à Aurélien Tchouaméni, la concurrence promet d’être terrible pour le protégé de Niko Kovac à l’AS Monaco.

Après avoir passé plusieurs mois à compter ses sous, le Real Madrid pourrait bien dynamiter le marché des transferts l’été prochain. Alors que la grande opération devrait concerner Kylian Mbappé, d’autres joueurs ont tapé dans l’oeil des Merengue et l’attaquant du PSG ne serait pas la seule piste en Ligue 1. En effet, selon les informations dévoilées ce mardi par Marca , le Real Madrid serait très intéressé par Aurélien Tchouaméni, voyant en lui le successeur de Casemiro au milieu de terrain.

Une bataille à 3 ?