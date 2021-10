Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid… A Barcelone, on a sa préférence pour Kylian Mbappé !

Publié le 12 octobre 2021 à 5h15 par T.M.

Alors que Kylian Mbappé pourrait débarquer au Real Madrid dans les prochains mois, du côté de Barcelone, on préférerait le voir rester au PSG.

Le feuilleton Kylian Mbappé est encore très loin d’être terminé. Cet été, le PSG n’a pas voulu céder face au Real Madrid, mais pour la Casa Blanca, l’arrivée du Français pourrait n’être que partie remise. En effet, Mbappé est dans sa dernière année de contrat et par conséquent, il pourrait être libre l’été prochain. Une aubaine pour Florentino Pérez qui pourrait alors frapper un énorme coup. Au grand dam de certains à Barcelone.

« Je souhaite que l’Emir du Qatar mette sur la table ce que personne ne peut mettre »