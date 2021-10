Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez craque pour un nouveau talent de Ligue 1 !

Publié le 12 octobre 2021 à 8h30 par T.M.

Que ce soit avec l’AS Monaco ou l’équipe de France, Aurélien Tchouaméni prend de plus en plus d’épaisseur. De quoi taper dans l’oeil des plus grands clubs européens.

Depuis l’été 2020, le Real Madrid a été très discret sur le marché des transfert. Lors du dernier mercato, Florentino Pérez a seulement sorti son chéquier pour recruter Eduardo Camavinga, alors que David Alaba est lui arrivé libre. Un calme qui pourrait ne pas perdurer puisque dès l’été prochain, la Casa Blanca pourrait dynamiter le marché des transferts. Les yeux sont notamment rivés vers Kylian Mbappé, mais il ne faut pas oublier Erling Braut Haaland ou encore Paul Pogba. L’été prochain promet donc d’être agité au Real Madrid, qui ne manquerait visiblement pas d’idées pour se renforcer.

L’option Tchouaméni !