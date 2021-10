Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo avec ce coup à 0€ !

Publié le 12 octobre 2021 à 7h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Marcelo Brozovic aurait alarmé le PSG. Toutefois, le milieu de terrain croate privilégierait de continuer son aventure avec les Nerazzurri pour le moment.

Après Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum, Leonardo voudrait de nouveau réaliser des coups XXL à 0€ à l'été 2022. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait coché le nom de Marcelo Brozovic, qui sera en fin de contrat le 30 juin avec l'Inter. Toutefois, le milieu de terrain croate pourrait ne pas accepter de rejoindre Paris lors du prochain mercato estival.

Marcelo Brozovic privilégie l'Inter pour son avenir