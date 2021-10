Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Newcastle veut plomber ce dossier à 0€ de Leonardo !

Publié le 11 octobre 2021 à 21h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Marcelo Brozovic aurait alerté le PSG. Toutefois, le club parisien ne serait pas le seul club en embuscade pour le milieu de terrain croate. En effet, Newcastle, qui va être racheté par des investisseurs saoudiens, aurait également jeté son dévolu sur Marcelo Brozovic.

Alors que son contrat avec l'Inter arrivera à terme le 1er juillet, Marcelo Brozovic pourrait faire ses valises à l'été 2022 et quitter le club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas très vite. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG. Après avoir bouclé plusieurs coups XXL à 0€ lors du dernier mercato estival, Leonardo espérerait réitérer cet exploit avec Marcelo Brozovic. Toutefois, le directeur sportif du PSG aurait un adversaire redoutable sur ce dossier.

Un bras de fer entre le PSG et Newcastle pour Marcelo Brozovic ?