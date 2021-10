Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta s’est fixé une énorme priorité au Barça !

Publié le 11 octobre 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier

Alors que l’effectif du FC Barcelone s’est affaibli cet été, tout l’enjeu pour le club catalan est désormais de sécuriser les avenirs de ceux qui constituent sa force de nos jours.

Le FC Barcelone est en plein dans le creux de la vague. Sur le déclin ces dernières années, le club catalan est effectivement grandement dans le dur en ce début de saison 2021/2022 en occupant la neuvième place du classement de La Liga et en ayant concédé deux revers de suite en Ligue des champions. Toute situation a une cause, et la cause de cette situation du Barça est très simple : une mauvaise gestion financière et sportive, tout particulièrement depuis le départ de Neymar au Paris Saint-Germain en 2017. La pandémie de Covid-19 n’a fait qu’aggraver les choses, ce qui ne laisse d’autre choix au club catalan de réduire son train de vie désormais en diminuant sa masse salariale et en dépensant moins que par le passé. Dans cette perspective, les Blaugrana ont du se résoudre à voir partir Leo Messi au terme de son contrat cet été, une prolongation étant financièrement impossible, tandis qu’Antoine Griezmann a rejoint l’Atlético de Madrid dans le cadre d’un prêt avec option d’achat dans les dernières heures du mercato.

L’heure des prolongations a sonné au FC Barcelone !